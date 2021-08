OL : André Onana, l'Ajax refuse de lâcher ses secrets

Dans : OL.

Tout proche de rejoindre Lyon il y a encore quelques jours, André Onana ne devrait finalement pas rallier le Rhône. L’international camerounais a prévenu l’entraîneur lyonnais Peter Bosz qu’il ne fallait plus l’attendre.

Lyon a longtemps cru à ce qui aurait été un très gros coup du mercato estival avec le recrutement d’André Onana pour moins de 10 millions d’euros. Il n’en sera finalement rien. Au moment de conclure le deal, tout a capoté. Le gardien de l’Ajax Amsterdam a fait savoir aux dirigeants de l’OL et à l’entraîneur Peter Bosz qu’il ne signerait finalement pas. En fin de contrat dans un an, Onana préfère signer dans son futur club au mois de janvier en qualité de joueur libre afin de toucher une juteuse prime à la signature. Ce revirement passe mal à l’OL et laisse l’Ajax Amsterdam dans le flou.

L'Ajax aimerait prolonger Onana

Interrogé par Ziggo Sport Voetbal, le directeur général du club néerlandais, le bien connu Edwin Van der Sar, a fait un point sur la situation de son gardien. L’Ajax aimerait prolonger André Onana, mais la tâche s’annonce bien complexe. « C'est difficile. Nous voudrions continuer avec André, mais il aimerait partir. Il est encore suspendu quelques mois (jusqu'en novembre, ndlr). Marc Overmars a été en contact avec l'Olympique Lyonnais, mais pour le moment, c'est calme. Sa prolongation ? Je ne suis pas au courant de cela. J'ai des contacts réguliers avec André, mais c'est surtout amical. Nous gardons les vrais détails pour nous » a lancé l’ancien gardien de but de l’Ajax et de Manchester United, qui suit ce dossier de loin. Une chose est en tout cas certaine, André Onana ne signera pas en faveur de l’OL, où Anthony Lopes va donc conserver sa place de numéro un. A moins que Lyon ne se mette en quête d’un autre gardien, ce qui serait tout de même assez étonnant.