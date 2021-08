OL : André Onana fait un très sale coup à Lyon, c'est le choc

Dans : OL.

Convoité par l'Olympique Lyonnais pour venir concurrence Anthony Lopes, André Onana n'a toujours pas rejoint Peter Bosz à l'OL. Et ces dernières heures, le dossier du gardien de but de l'Ajax Amsterdam prend une tournure très compliquée.

Il y a un mois, les supporters de l’Olympique Lyonnais apprenaient que leur club s’intéressait très fortement à André Onana, le portier international camerounais de l’Ajax Amsterdam. A la demande de Petez Bosz, qui a eu Onana sous ses ordres lorsqu’il entraînait le club néerlandais, Juninho a vit noué le contact avec ce dernier, et un accord entre les deux camps a vite été dévoilé. Mais, les semaines passent et l’opération ne se concrétise pas, Marc Overmars semblant être très gourmand pour un joueur qui est suspendu pour dopage jusqu’en novembre et qui jouera en janvier la CAN, et dont en plus le contrat s’achèvera en juin 2022.

Onana vraiment d'accord avec Lyon ?

Face à l'appétit du dirigeant de l’Ajax Amsterdam, qui réclamait 10 millions pour un joueur dont la valeur est montée jusqu’à 30 millions d’euros dans un passé pas si lointain, Jean-Michel Aulas ne proposait lui que la moitié de cette somme. Mais en fin de semaine passée, et après de nombreuses discussions, un accord avait été validé entre les deux clubs affirme L'Equipe pour un montant autour de 6 millions d'euros. Tout semblait être OK, sauf que subitement c'est le joueur qui a changé d'attitude confirme le quotidien sportif. Au point même qu’André Onana pourrait bien tourner le dos définitivement à l’Olympique Lyonnais, le gardien de but de 25 ans ayant à priori décidé de revenir sur l’accord trouvé, mais pas signé, avec l’OL.

Onana a été contacté hier et aujourd’hui par 4 grands clubs européens. Le gardien a refusé l’OL par la suite. Comme dit précédemment, une signature libre est possible, mais un transfert cet été (avec d’énormes primes) n’est pas à exclure. — Pol B. (@Polprins) August 3, 2021

Journaliste spécialiste du football au Benelux, @PolPrins annonce que l’offre de Lyon n’est plus prioritaire et que ces dernière heures plus clubs sont entrés dans la danse. « L’influence d’Onana a eu raison de son transfert à l’OL. Le gardien veut rejoindre un club libre cet hiver en espérant récupérer une grosse prime à la signature. L’Inter principal favori pour acquérir le joueur. Ponçot et l’OL baissent les bras, dossier suivant. L’OL reste en stand-by après avoir géré les négociations parfaitement. Overmars pas du tout satisfait veut se retourner contre le joueur (qui est en position de force malgré son erreur). Onana a choisi pour l’intérêt commun et non pour sa carrière (... ) L’offre de l’OL est gelée, pas annulée. Dans l’attente d’une proposition meilleure, l’Ajax attend (par sécurité). Onana et son clan cherchent un nouveau club avec l’assurance, sauf annulation, de signer à l’OL (Ndrl : Onana garde Lyon en plan B). Toujours bon de rappeler qu’il est suspendu pour dopage. Onana a été contacté hier et aujourd’hui par 4 grands clubs européens. Le gardien a refusé l’OL ensuite. Comme dit précédemment, une signature libre est possible, mais un transfert cet été (avec d’énormes primes) n’est pas à exclure », précise le journaliste.

Dopage: Le gardien camerounais André Onana suspendu 12 mois par l’UEFA https://t.co/HaOYOoVLa8 pic.twitter.com/cARLG6N2MU — RFI (@RFI) February 5, 2021

Tout cela peut également être un coup de pression mis par André Onana afin d’inciter l’Olympique Lyonnais à revoir son offre salariale rapidement à la hausse. Mais ce qui est clair c’est que si l’OL se rate dans ce dossier, les supporters pourraient avoir du mal à le digérer. Car à ce stade du marché des transferts, on ne peut pas dire que les joueurs signés aient engendré l’euphorie, même si Jean-Michel Aulas a promis d’être ambitieux d’ici la fin du mercato.