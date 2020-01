OL : Andersen vraiment nul ? Un soutien très inattendu !

Dans : OL.

Joachim Andersen a pris cher après sa bourde contre Bordeaux. Mais le défenseur lyonnais trouve tout de même des soutiens là où il ne l'attendait pas.

En se ratant totalement lors d’une passe en retrait à Anthony Lopes, samedi face aux Girondins, Joachim Andersen a mis en furie les supporters lyonnais, persuadé que l’OL s’est fait avoir en achetant 30ME le défenseur de la Sampdoria au mercato 2019. Il est vrai que depuis qu’il a signé à Lyon, Andersen suscite de grosses interrogations, tant ses performances sont plus souvent médiocres qu’excellentes. Mais après le match contre Bordeaux, Willy Sagnol a confié qu’il avait constaté que malgré sa bourde initiale, Joachim Andersen avait réussi à revenir dans le match avec sérieux, contribuant à la victoire de Lyon.

Andersen a réussi à inverser la tendance contre Bordeaux

Et pour l'ancien international tricolore, cela change tout. « Oui Andersen a fait une boulette, mais tout le monde en fait des erreurs. Alors oui il en a fait plus d’une depuis qu’il a signé à Lyon, mais contre Bordeaux à part son erreur il a plutôt fait un bon match. On se focalise sur cette erreur, mais c’est comme de dire que le but tout fait raté par Cornet c’est un scandale. Non, des erreurs ça arrive, mais ce qui est important pour Rudi Garcia c’est qu’après sa grosse erreur, Andersen s’est repris. Il a la capacité à avoir du caractère, le prix de son transfert lui met de la pression, mais il s’est repris et c’est ça qu’est vraiment important », a rappelé le consultant de RMC, qui a admis tout de même que le fait que Lyon avait gagné cette rencontre avait probablement évité de gros soucis pour Joachim Andersen.