OL : Andersen, la bourde de trop pour le joueur à 30ME ?

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais joue ce samedi à Bordeaux et les choses ont mal commencé pour l’équipe de Rudi Garcia puisqu’après 15 minutes ce sont les Girondins qui ont ouvert le score par l’ancien lyonnais, Jimmy Briand. Mais l’attaquant girondin a profité d’une monstrueuse bourde signée Joachim Andersen. Le défenseur arrivé l’été dernier de la Sampdoria pour 24ME plus 6ME de bonus a fait une passe désastreuse à Anthony Lopez, Briand bondissant et trompant le portier de l’OL qui ne pouvait rien sur ce coup là. Consterné par sa bourde, Joachim Andersen a reçu le soutien de ses coéquipiers, malgré tout.

A force de griller les jokers les uns après les autres, Andersen ressemble quand même à un bug monstrueux pour Lyon. Du côté de la direction de l'OL, l'heure est probablement venue d'avoir une réflexion sur ce poste où le club rhodanien a toujours eu des problèmes ces dernières saisons. Et Joachim Andersen ne semble pas réellement être au niveau pour les combler.