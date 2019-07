OL : Andersen attendu par Juninho, et le mercato n'est pas fini !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

C'est ce jeudi à 15h que l'Olympique Lyonnais présente Youssouf Koné, son nouveau renfort en provenance de Lille. Juninho, qui revient de Tignes, où les joueurs de l'OL sont en stage, a hâte de rencontrer Koné, et le directeur sportif du club de Jean-Michel Aulas ne masque pas non plus son impatience concernant la signature de Joachim Andersen. Et le Brésilien l'a concédé sur OL-TV, la signature du joueur de la Sampdoria ne marque certainement pas la fin du mercato de l'Olympique Lyonnais, que ce soit pour les renforts ou pour les départs.

Juninho a été clair sur ce sujet. « Ce jeudi, il y a la présentation de Youssouf Koné. Ensuite, on espère que Joachim Andersen va arriver le plus vite possible. Après Andersen, on décidera quel effectif on aura, mais on sait que ça va bouger un peu, c’est normal. Peut-être qu’on va perdre des joueurs, peut-être que d’autres vont arriver », a confié le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, déterminé à offrir le meilleur effectif possible à son compatriote Sylvinho pour sa première saison sur le banc de l'OL. Lyon et Jean-Michel Aulas ont donc encore quelques surprises à faire à leurs supporters d'ici le 31 août et la fin du mercato.