OL : Alexandre Lacazette fait une énorme promesse

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Alexandre Lacazette porte de nouveau le maillot de l'OL pour les saisons à venir. Mais il réfléchit déjà à son après-carrière, avec quelques certitudes qui resteront à confirmer.

Revenu dans son club et sa région, Alexandre Lacazette savoure ce come-back après un épisode de 5 ans en Angleterre. Son environnement lui avait manqué, et malgré l’absence de Coupe d’Europe, il n’a pas été très difficile de le convaincre de retrouver l’OL. Un pari pris conjointement avec son ami Corentin Tolisso, et qui permet aux supporters lyonnais de rêver d’une association qui redonnera son lustre au club rhodanien. L’OL, Lacazette a le sentiment de ne jamais l’avoir quitté, comme il l’a expliqué au Progrès. « J’étais au courant de tout. Je ne savais pas ce qui se passait dans le vestiaire, ça ne me regardait pas. Mais je suivais comme un supporter mais aussi sur le plan tactique. J’aimais voir le jeu des attaquants, ça m’intéressait », a livré l’attaquant international qui n’a jamais coupé le cordon.

Ni entraineur, ni consultant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

A 31 ans, il ne fait désormais aucun doute, sauf cataclysme, qu’il terminera sa carrière à l’OL. Mais pour la suite, Lacazette a déjà des certitudes et il y a des aspects du football qui ne l’intéressent pas du tout. Il l’a clairement fait savoir au quotidien régional. « Il est encore trop tôt. Mais Monsieur Aulas a construit un club extraordinaire que j’ai encore trouvé changé depuis 2017. On verra si je dois jouer un rôle après dans l’encadrement. Le métier d’entraîneur est très difficile, j’ai pu m’en rendre compte. Je crois que je ne serai jamais entraîneur, ni consultant », a livré celui qui pourrait néanmoins discuter d’une reconversion à l’OL à la fin de son contrat. Cela dépendra de beaucoup de choses, et notamment de son envie de continuer l’aventure jusqu’au bout avec un club qu’il n’a jamais vraiment lâché. Mais pour le moment, c’est avec une envie décuplée que Lacazette attaque cette nouvelle saison à l’OL, où il a le désir d’enflammer à nouveau le Groupama Stadium et les supporters lyonnais.