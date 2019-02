OL : Al Pacino a aidé Genesio pour qualifier Lyon en Europe !

Dans : OL, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

On se souvient du discours et du petit documentaire familial projeté par Pascal Dupraz avant de sauver Toulouse en Ligue 1, du Gladiator diffusé par Pep Guardiola à ses joueurs juste avant la victoire du Barça lors de la finale de la Ligue des champions 2009 contre Manchester United. Mais du côté de l'Olympique Lyonnais il faudra désormais se souvenir aussi d'un événements cinématographique qui aura inspiré le club de Jean-Michel Aulas.

En effet, ce dimanche, Thierry Frémaux, patron du festival de Cannes mais également chaud supporter de l'OL, sa ville de toujours, explique que Bruno Génésio lui a récemment confié avoir utilisé un film américain pour booster ses joueurs. « Les champions n’ont pas vraiment le temps durant leur carrière de s’intéresser beaucoup au cinéma, mais il paraît que Marcelo Bielsa est un grand cinéphile. Bruno Genesio m’a aussi raconté s’être servi de l’Enfer du dimanche dans sa causerie du match héroïque de l’OL à Kiev contre le Chakhtior Donetsk », explique celui qui lance cette semaine la sixième édition du festival sport, littérature et ciné à Lyon. Pour mémoire, L'Enfer du dimanche raconte la vie d'un club de football américain et de son entraîneur joué par Al Pacino. Dans ce rôle, l'acteur fait notamment un énorme discours d'avant match : « Regardez ce type à côté de vous ! Regardez-le dans les yeux ! Vous verrez un type qui foncera avec vous. Vous verrez un type qui se sacrifiera pour l’équipe parce qu’il sait que le moment venu, vous en ferez autant pour lui... C’est ça une équipe messieurs. Soit nous guérissons, maintenant, en équipe... Soit nous mourrons, en individus. C’est ça le football, les gars. Rien de plus. » On ne sait pas si Bruno Genesio s'est inspiré de ce speech, mais en tout cas cela s'est avéré gagnant pour l'Olympique Lyonnais.