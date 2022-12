OL : Adrien Rabiot peut envoyer Gusto à la Juventus

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La Juventus a vécu un vrai séisme avec le départ de l'ensemble de ses dirigeants, mais cela n'empêche pas le club italien d'avoir des objectifs sportifs. Et pour cela, Allegri rêve d'un défenseur lyonnais.

Malo Gusto est un joueur qui compte au sein de l’effectif lyonnais. Et même si le jeune défenseur s’est blessé à la cuisse lors du dernier match de préparation, contre Monza, avant la reprise de la Ligue 1, et ratera probablement plusieurs matchs de championnat, cela ne remet pas en cause son talent. Et de l’autre côté des Alpes, pas si loin que cela de la capitale des Gaules, un club, la Juventus, a un regard très attentif sur le joueur formé à l’Olympique Lyonnais. Comme le répète en ce jour de Noël Tuttosport, Massimiliano Allegri a plusieurs défenseurs dans le collimateur, et notamment Malo Gusto. Le technicien italien de la Vieille Dame connaît toutes les qualités du joueur de 19 ans, lequel est sous contrat avec l’OL jusqu’en 2024, et il l’aurait mis sur sa short liste avec Ivan Fresneda, Diogo Dalot ou bien encore Joakim Maehle et Wilfried Singo. Il y a cependant un problème.

Rabiot entre dans le dossier Malo Gusto

𝗖𝗵𝗮𝗯𝗲 𝗹𝗲 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗮𝘂 👀 pic.twitter.com/kvFEcbG0E8 — Olympique Lyonnais (@OL) November 3, 2022

En effet, sauf à vivre dans une caverne depuis des semaines, la révolution intervenue à la Juventus, à savoir la démission du board, dont Andrea Agnelli, a redistribué les cartes. Même si Massimiliano Allegri a conservé son poste d’entraîneur, il doit composer avec une situation inédite, la Juve étant sous la menace d’une lourde sanction suite à des comportements comptables à priori répréhensibles lors des dernières saisons. Tuttosport le rappelle, pour ce mercato d’hiver, il faudra vendre avant d’acheter, la Juventus n’étant plus du tout en état de dépenser sur le marché des transferts sans faire des économies. Et le média sportif turinois explique que le premier joueur à pouvoir éventuellement être vendu en janvier prochain est Adrien Rabiot, entré dans les derniers mois de son contrat et dont la valeur a grimpé grâce à ses prestations avec l’équipe de France au Qatar. Malo Gusto à la Juventus grâce à la vente d’Adrien Rabiot, cela pourrait faire du bruit.