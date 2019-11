OL : Acheté 25ME, Reine-Adélaïde n'est pas un bug

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a énormément misé financièrement sur Jeff Reine-Adélaïde, mais pour l'instant l'ancien angevin a du mal à trouver ses marques malgré le remplacement de Sylvinho par Rudi Garcia. Mais ce dernier croit très fort en JRA.

Jean-Michel Aulas l’avait confié lors du récent mercato, au moment où l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature de Jeff Reine-Adélaïde pour 25ME, cet investissement lui semblait plus que judicieux, le milieu de terrain arrivé du SCO étant considéré comme l’un des meilleurs jeunes à son poste. Mais les débuts de l’international Espoirs sous le maillot de l’OL donnent un étrange sentiment, Reine-Adélaïde n’ayant pas encore joué un seul match entier avec Lyon depuis qu’il a rejoint la capitale des Gaules. Avant la réception de Nice, ce samedi au Groupama Stadium, Rudi Garcia a évoqué la situation de Jeff Reine-Adélaïde, et estime que ce dernier n’est pas loin de pouvoir devenir un cadre de l’Olympique Lyonnais.

Et l’entraîneur de l’OL de rentrer dans les détails. « Jeff a joué les quatre derniers matches en titulaire et contre Marseille il est plus sorti sur un choix où il fallait renforcer le milieu. Avant, il n’était pas en mesure d’aller au bout sur le plan athlétique (…) Il faut travailler encore avec Jeff, notamment sur son agressivité avec et sans ballon (…) C’est un potentiel énorme, un joueur intelligent, à l’écoute, qui a très, très envie de progresser », explique Rudi Garcia, qui devrait faire confiance à Jeff Reine-Adélaïde face à Nice, ce dernier ayant l’occasion de montrer qu’avec les absences de Memphis Depay et Houssem Aouar il est en mesure de prendre des responsabilités à Lyon.