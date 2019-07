OL : Accord proche entre Lyon et Anthony Lopes !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Même si l'Olympique Lyonnais a enregistré la signature de Ciprian Tatarusanu lors de ce mercato, le club négocie toujours avec Anthony Lopes, lequel a entamé sa dernière année de contrat avec l'OL, mais n'a toujours pas prolongé. Présent ce mercredi en conférence de presse, Jean-Michel Aulas a fait quelques confidences sur ce dossier, précisant notamment qu'une réunion avait eu lieu avec le gardien de but titulaire mardi soir et que les négociations allaient dans le bon sens avec Anthony Lopes.

« Nous avons rencontré Anthony Lopes avec Juninho et Vincent Ponsot mardi soir. Premièrement, je rappelle qu’on a déjà deux très bons gardiens de but avec Ciprian Tatarusanu qu’on vous présentera rapidement, qui a une très grande expérience, et Anthony Racioppi, qui a beaucoup d’ambition, et cela tombe bien car Sylvinho veut trois gardiens de haut niveau. On a discuté avec Anthony Lopes pour donner les conditions du deal pour une prolongation. La discussion est longue, mais je pense qu’on n’est plus très loin d’un accord, donc l’entraîneur aura bien ses trois gardiens avec un belle concurrence, car seul le meilleur jouera », a prévenu Jean-Michel Aulas, visiblement persuadé que les positions de l'Olympique Lyonnais et d'Anthony Lopes sur le plan salarial vont finir par se rapprocher. Et cela plutôt rapidement.