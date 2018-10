OL : A Lyon, c'est la débandade défensive pour recevoir Nîmes

Dans : OL, Ligue 1.

Alors que Lucas Tousart, expulsé contre le PSG, sera suspendu pour la réception de Nîmes, vendredi au Groupama Stadium, Bruno Genesio devra se passer de plusieurs autres joueurs, et non des moindres. Ce mercredi, en conférence de presse, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a précisé qu'aux absences sur blessure déjà prévues de Nabil Fekir, Rafael et de Kenny Tete, va très certainement s'ajouter celle de Léo Dubois, victime d'un souci à la cuisse lors de l'entraînement du jour. Pour s'installer sur le côté droit de la défense lyonnaise, Bruno Genesio pense faire appel à Jason Denayer ou Ferland Mendy.