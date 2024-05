OL ‍: A 4 ans, Rayan Cherki était déjà une star

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Si l'OL a clairement perdu son ADN lyonnais cette saison, Rayan Cherki est la vraie pépite de l'équipe de Pierre Sage. Et ce n'est pas nouveau.

On ne sait pas encore si l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais le titularisera ce samedi soir contre le PSG en finale de la Coupe de France ou bien si Pierre Sage le fera entrer pour tenter de faire basculer la rencontre, mais Rayan Cherki est indiscutablement un joueur capable de tout changer. Souvent critiqué par son attitude sur les terrains de Ligue 1, certains de ses gestes étant parfois mal vécus, le milieu offensif de 20 ans est une pépite formée à l'OL et qui en plus n'a pas cédé aux sirènes d'autres clubs, à l'inverse de certains de ses anciens coéquipiers du centre de formations. Ce samedi, Hugo Guillemet évoque les jeunes années de Rayan Cherki, et il est clair que ce dernier avait très jeune tout ce qu'il fallait pour devenir l'une des stars de l'Olympique Lyonnais.

Cherki a toujours attiré la lumière

Répondant à notre confrère de L'Equipe, un dirigeant du club de l'AS Buers évoque ses premiers souvenirs du jeune Rayan Cherki, avant même qu'il puisse prendre une licence de footballeur. « Adam (ndlr : un frère de Rayan) joue sur les côtés, il est technique, Rayan et son père viennent parfois le voir en match. Ils ont tous un truc en commun dans la famille, ils aiment avoir le ballon (Sourires.) À 3 ou 4 ans, Rayan venait avec son ballon pour voir jouer les grands, parce que son père le traînait partout avec lui. Il se mettait sur le côté et il jonglait, les gens s'arrêtaient pour le regarder, car on ne voit jamais un gone de cet âge faire des trucs pareils, le ballon ne tombait jamais. C'était aussi un as du jeu des robinets. Il se mettait à distance et tirait, il les faisait tous couler avec son ballon », racontent des dirigeants du club situé à Villeurbanne. A Cherki de prouver au PSG qu'il est bien le très grand footballeur annoncé depuis des années.