OL : 80ME pour Ndombele, Manchester City prêt à craquer !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, Tanguy Ndombele semble provoquer un énorme intérêt de l'autre côté de la Manche. Au point que ce dimanche le Daily Star Sunday affirme que Pep Guardiola a décidé de faire du jeune joueur de l'Olympique Lyonnais un de ses prochains renforts, et pourquoi pas dès le prochain mercato d'hiver. Le tabloïd, dont les infos sont toutefois à prendre avec des pincettes, affirme qu'en réponse à l'intérêt des Citizens pour Tanguy Ndombele, l'OL aurait indiqué que l'affaire pourrait se faire pour un montant record pour les deux clubs, à savoir 80ME.

Car du côté du richissime champion d'Angleterre, l'achat le plus cher de l'histoire est récent puisqu'il concerne Riyad Mahrez, arrivé lors du dernier mercato en provenance de Leicester pour 67ME. De son côté, Tanguy Ndombele a prolongé il y a quelques semaines son contrat avec Lyon jusqu'en 2023, le milieu de terrain de 21 ans pouvant rapporter gros aussi à Amiens qui avait calé une clause prévoyant de toucher 20% d'une éventuelle plus value sur un futur transfert de Ndoombele. Si l'offre de Manchester City arrive réellement en janvier prochain sur le bureau de Jean-Michel Aulas, ce dernier pourrait tout de même réfléchir longuement avant d'y répondre.