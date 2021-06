OL : 50ME pour Aouar, le cadeau du Real Madrid ?

Dans : OL.

En passe de perdre Memphis Depay (libre), l’Olympique Lyonnais pourrait également voir Houssem Aouar filer au mercato.

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2023, l’international français dispose d’un bon de sortie accordé il y a un an par son président Jean-Michel Aulas. A l’époque, Houssem Aouar avait trouvé un accord avec la Juventus Turin. Mais finalement, le transfert du meneur de jeu de Lyon chez les Bianconeri ne s’était pas concrétisé. Cet été, l’intérêt de la Juve semble bien moins important, avec le départ de Pirlo et le retour d’Allegri. Cela étant, Houssem Aouar jouit toujours d’une belle cote en Europe. En ce début de semaine, c’est au tour de Don Balon de confirmer l’intérêt du Real Madrid de Carlo Ancelotti pour Houssem Aouar.

Depuis quelques jours, un transfert d’Houssem Aouar pour une somme comprise entre 20 et 30 ME est évoqué. Mais ce lundi, le média espagnol craque totalement en affirmant que l’Olympique Lyonnais pourrait réussir un coup majestueux sur le marché des transferts en vendant son international tricolore pour une somme avoisinant les 50 ME. Cette information demandera évidemment confirmation tant il paraît improbable de voir le Real Madrid miser une telle somme sur un joueur comme Houssem Aouar, certes bourré de talent mais qui s’est montré à la fois irrégulier et fragile physiquement ces deux dernières saisons. Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Rudi Garcia l’an passé, Houssem Aouar a également des intérêts en Premier League. Il y a un an, son nom avait été associé au Manchester City de Pep Guardiola avant d’être l’une des priorités de Mikel Arteta à Arsenal. Un temps proche des Gunners, Houssem Aouar ne fait désormais plus partie des pistes privilégiées par le club londonien. Reste maintenant à voir si cet énorme coup de Lyon avec une vente au prix fort d’Houssem Aouar se concrétisera.