OL : 40ME pour Nabil Fekir, une baisse XXL au mercato ?

L'an dernier, Nabil Fekir semblait tout proche de signer à Liverpool, la presse anglaise affirmant même que l'international tricolore de l'Olympique Lyonnais avait déjà posé avec le maillot des Reds pour l'annonce officielle. Mais le club de la Mersey avait finalement renoncé à faire venir celui qui quelques semaines plus tard devenait champion du monde avec l'équipe de France. A l'époque, on évoquait un transfert de 65ME plus 7ME de bonus. Mais un an plus tard, Nabil Fekir suscite encore des rumeurs à quelques mois du mercato d'été, le contrat du joueur de l'OL s'achevant en 2020.

Alors que Jean-Michel Aulas a confié qu'il travaillait à une prolongation de son joueur, afin qu'il reste au moins une saison de plus, un agent affirme que quoi qu'il arrive l'Olympique Lyonnais n'aura probablement plus des offres financières aussi élevées pour Nabil Fekir. « Il a un peu baissé en valeur par rapport à l’été dernier. Ça n’engage que moi, il vaut environ 40 ME aujourd’hui. Si son transfert raté à Liverpool a refroidi des clubs ? Non, car on ne connaît pas les vraies raisons. Mais ce qui est sûr, c’est que si Lyon passe en Ligue des champions, ça peut tout changer », explique, dans Aujourd’hui en France, Bruno Satin, agent et spécialiste du marché. Pour rappel, Nabil Fekir n'est désormais plus sous contrat avec Jean-Pierre Bernès.