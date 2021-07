OL : 3ME pour Onana, l'Ajax dit non à Lyon

Dans : OL.

Les médias néerlandais confirment que les discussions s'intensifient autour du transfert d'André Onana, mais l'offre de Lyon a quand même fait bondir l'Ajax Amsterdam.

Les jours qui viennent devraient être décisifs dans le dossier Onana, mais pour l’instant les deux clubs n’arrivent à boucler l’aspect financier du deal. Le quotidien De Telegraaf affirme ce mercredi que ce n’est pas une offre de 5 millions d’euros que Jean-Michel Aulas aurait transmise à son homologue de l’Ajax Amsterdam, mais de 3 millions d’euros plus des bonus et un intéressement en cas de plus-value sur une éventuelle revente dans le futur du gardien de but international camerounais. Du côté d’Amsterdam, Marc Overmars réclame toujours ses 10 millions d’euros et refuse de discuter de l’offre de l’OL, tant il estime qu’elle n’est pas à la hauteur d’André Onana. Mais Lyon rappelle que ce dernier n'a plus qu'un an de contrat et sera suspendu jusqu'en novembre, avec en plus une participation à la CAN en janvier 2022.

De son côté, @Polprins confirme que les 3 millions d’euros proposés par l’Olympique Lyonnais mettent le dossier sous tension. « L’Ajax veut 10M pour Onana, l’OL n’en propose que 3. Le club français essaye de valider le transfert par un % à la revente élevé. Onana veut un contrat de 5 ans. Les montants affichés par le clan OL ne satisfait pas du tout l’Ajax. La marge de manœuvre est moindre mais 3M est une somme jugée ridicule. Overmars espère un intérêt concret de l’Inter et Arsenal. On parle d’un gardien, qui sans ses histoires de dopage, assurait un minium de 30M au club », explique le spécialiste du mercato au Benelux. Cependant, les négociations continuent, ce qui prouve que même si l'Ajax Amsterdam joue la montre en attendant une proposition supérieure, le club néerlandais est conscient de la situation d'André Onana.