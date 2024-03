OL ‍: 25ME ou zéro euro, Cherki intéresse un club italien

Dans : OL.

L'avenir de Rayan Cherki à l'Olympique Lyonnais s'écrit en pointillés puisque le joueur de 20 ans n'a plus qu'un an de contrat. Et cela commence à s'agiter.

C'est une évidence, Rayan Cherki ne laisse personne indifférent. Capable de rendre fous les supporters de l'OL lorsqu'il affiche son visage des mauvais jours, le joueur formé à Lyon peut réussir à renverser un match à lui tout seul, comme cela a été le cas lors de la victoire des hommes de Pierre Sage à Toulouse. Et Thierry Henry, l'entraîneur des Espoirs, ne le cache pas, s'il était à son meilleur niveau 100% du temps, alors Cherki serait l'une des futures grandes stars du football. Mais ce n'est pas le cas, et forcément du côté des dirigeants de l'Olympique Lyonnais, on cogite concernant l'offre à faire pour essayer de le prolonger.

Car si John Textor veut gagner de l'argent sur un transfert de Rayan Cherki il doit le faire cet été. Plusieurs clubs européens sont à l'affût pour un joueur dont la valeur est encore estimée à 25 millions d'euros. Un montant qui passera à zéro euro dès le 1er juillet prochain s'il ne prolonge pas et qui pousse certaines équipes, dont l'Atalanta Bergame à déjà se positionner.

Cherki en Serie A, un club y pense très fort

Ce lundi, la presse italienne affirme en effet que l'Atalanta pense au jeune joueur de l'Olympique Lyonnais pour remplacer Teun Koopmeiners, le milieu offensif international néerlandais. L'intérêt du club de Bergame pourrait rapidement se concrétiser, même si Cherki est dans la balance avec Jordan James, le joueur gallois de Birmingham et Daichi Kamada, l'international japonais de l'AS Rome. Bien évidemment, l'OL doit s'attendre à recevoir rapidement des offres, et pas seulement celle de l'Atalanta, puisque le nom de Rayan Cherki a également été cité en Liga, et plus précisément à la Real Sociedad où il pourrait remplacer Take Kubo s'il décidait de quitter le club basque.