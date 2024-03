OL ‍: 25.000 euros par match, Pierre Sage déchire l'addition

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pierre Sage réalise des miracles avec l'Olympique Lyonnais, même s'il sait que son avenir sur le banc de l'OL n'est pas assuré. Mais l'entraîneur français a bien l'intention de s'installer dans la durée.

John Textor ne doit pas regretter d'avoir choisi Pierre Sage pour remplacer Fabio Grosso au coeur de l'automne, même si d'autres noms avaient été suggérés au propriétaire de l'OL. Convaincu que celui qui était le patron du centre de formation était le candidat idéal pour redresser son club, lequel était en piteuse situation au classement de Ligue 1, l'homme d'affaires américain n'avait pas hésité longtemps. Depuis, le technicien français de 44 ans a remis son équipe dans le bon sens, et peut désormais clairement penser à une place européenne, ce qui était délirant à envisager avant la pause hivernale.

Cependant, la réalité est brutale, à ce stade de la saison, Pierre Sage n'a pas le diplôme demandé pour être entraîneur d'un club de Ligue 1 et chaque match qu'il passe sur la touche coûte 25.000 euros à John Textor. Une addition qui enfle, ce que Sage veut stopper. Car même s'il sait que son poste à la direction du centre de formation l'attend s'il n'était pas maintenu en fin de saison, le successeur de Fabio Grosso se voit bien rester à sa place à l'OL.

D'abord gagner avec l'OL, puis gagner à titre personnel

🎙️ Pierre Sage évoque le retour des sourires au sein du vestiaire 🔴🔵#OLRCL pic.twitter.com/hq8Xk3rRab — Olympique Lyonnais (@OL) March 1, 2024

Mais pour cela, il doit obtenir son diplôme. A deux jours de la réception du RC Lens, Pierre Sage a clairement affiché ses ambitions et son désir de continuer l'aventure qui a si bien débuté. Dans des propos relayés par Hugo Guillemet, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a été clair et net. « Il y a deux choses : je dois répondre à l'objectif sportif qu'on m'a fixé, et je dois aussi être formé et diplômé pour faire économiser à mon club 25.000 euros par match. Mais il faut bien hiérarchiser. La première priorité, c'est d'atteindre l'objectif. La seconde, c'est de me former et d'avoir le diplôme. Et si les deux sont réunies, j'aurais peut-être l'opportunité de continuer, mais ça arrive seulement en troisième. Je veux continuer à aider ce club, dans tous les cas, j'aspire et j'espère à ce que mon avenir soit à l'OL », a prévenu Pierre Sage, qui a visiblement pris goût à la Ligue 1. Il est vrai que les résultats de Lyon plaident en sa faveur.