OL : 18 ans et déjà si fort, Lyon flashe sur ce latéral

Cet été, l’Olympique Lyonnais a perdu Ferland Mendy, lequel a été transféré au Real Madrid pour 50 ME. Un énorme coup dur pour le club rhodanien, surtout à la vue des performances de son successeur, Youssouf Koné.

L’ancien Lillois n’a clairement pas réussi à faire oublier les performances remarquables de Ferland Mendy dans la capitale des Gaules. Actuellement blessé, le Malien devrait, sauf surprise, voir un concurrent débarquer à son poste cet hiver. Il y a quelques jours, c’est le nom de Lucas Digne qui était évoqué pour renforcer l’OL. Néanmoins, le Français est titulaire à Everton, et cette piste semble donc difficilement réalisable d’un point de vu financier pour le club rhodanien.

C’est pourquoi selon le site Olympique et Lyonnais, Florian Maurice, Juninho et Jean-Michel Aulas sont rapidement passés à autre chose. Désormais, c’est sur Rayan Aït-Nouri que l’Olympique Lyonnais a les yeux. Révélation de la première partie de saison avec Angers, le défenseur de 18 ans a d’ores et déjà séduit la Premier League puisque selon L’Equipe, une formation du top 5 anglais est prête à poser 30 ME sur lui dès le mois de janvier. Ce dossier apparaît donc également comme très compliqué pour Lyon puisque, outre l’Angleterre, plusieurs formations françaises font également les yeux doux à Rayan Aït-Nouri : l’AS Monaco et l’OGC Nice. Reste à voir si le SCO d’Angers acceptera de perdre l’un de ses meilleurs joueurs dès le mercato hivernal…