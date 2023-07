OL ‍: 15ME pour un indésirable, la DNCG adore ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais doit revoir sa copie devant le DNCG et si l'optimisme est de rigueur, il faut tout de même que John Textor apporte des garanties. Dans ce but, la vente d'un joueur dès le début du mois de juillet pourrait aider, et c'est le cas.

Mercredi, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion a mis le dossier de l’OL en « sursis à statuer », le gendarme financier du football réclamant au nouveau propriétaire du club des garanties supplémentaires. On le sait, la DNCG a demandé avant ce passage que John Textor mette 60 millions d’euros dans le budget, ce qui visiblement n’a pas été le cas. Mais, tandis que l’Olympique Lyonnais doit repasser devant la DNCG la semaine prochaine, un transfert est en passe de se finaliser. Marc Mechenoua, journaliste pour Goal, annonce ce samedi que l’OL et le FC Lorient discutent pour aboutir au transfert définitif de Romain Faivre. « Lorient est en négociations avec Lyon pour le transfert de Romain Faivre. Les discussions se poursuivent mais un accord est proche pour un montant de 15 millions d’euros », précise le journaliste.

Faivre n'a pas réussi à trouver sa place à l'OL

INFO @GoalFrance - Lorient est en négociations avec Lyon pour le transfert de Romain Faivre. Les discussions se poursuivent mais un accord est proche pour un montant de 15 millions d’euros. #Mercato #TeamOL pic.twitter.com/8ks0qxufth — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) June 30, 2023

Arrivé en 2022 à l'Olympique Lyonnais en provenance de Brest pour 15 millions d'euros, Romain Faivre n'avait pas réussi à se faire une place dans l'OL version Peter Bosz, puis dans l'OL version Laurent Blanc. Alors, lors du dernier mercato d'hiver, le milieu de terrain de 24 ans a été prêté au FC Lorient. Et, sous le maillot des Merlus, Romain Faivre a retrouvé toutes ses qualités, au point de convaincre le club breton de le conserver au-delà de ces six mois de prêt payant passés au Moustoir. C'est dans ce cadre que l'OL et Lorient négocient le transfert définitif de celui qui a été international Espoirs avec la France. Si le prix de 15 millions d'euros se confirme, tout le monde sera content, et notamment la DNCG.