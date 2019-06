Officiel : L'OL vend Jordan Ferri et donne les chiffres

Dans : OL, Mercato, MHSC.

Prêté avec succès à Nîmes, Jordan Ferri ne pourra toutefois pas continuer l’aventure dans le Gard, faute de moyens financiers pour les Crocos. Il n’ira pas bien loin puisque le milieu de terrain s’est engagé en faveur de Montpellier, a fait savoir l’Olympique Lyonnais dans un communiqué.

« L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain Jordan Ferri, au club de Montpellier HSC pour un montant de 2 ME auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant maximum de 1,2 ME et un intéressement de 30 % sur un futur transfert », a fait savoir l’OL, avant de rendre hommage au milieu de terrain travailleur, qui a disputé plus de 200 matchs sous le maillot lyonnais en professionnel. Jordan Ferri a signé pour quatre ans avec Montpellier.