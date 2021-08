Officiel : L’OL envoie Marcelo en réserve

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

En attendant de connaitre la suite de la procédure, l’Olympique Lyonnais a tenu à mettre fin aux rumeurs en confirmant que Marcelo ne ferait plus partie du groupe pro à partir de ce mardi. Le défenseur central brésilien a été envoyé avec la réserve, et aura beaucoup de mal à en sortir, puisque les démarches pour son départ à l’amiable ont déjà été entamées. En cause, son attitude à Angers après la défaite de Lyon 3-0.

« L’Olympique Lyonnais informe qu’à la suite de sa défaite à Angers et de l’analyse qui en a été faite par les parties prenantes de la Direction Sportive et son entraîneur Peter Bosz, il a été décidé que son joueur Marcelo prendrait part à compter de ce jour aux séances d’entraînements du groupe PRO 2 composé par ailleurs de nombreux autres joueurs sous contrat professionnel et dirigé par Gueida Fofana et Jérémie Bréchet, sous la supervision permanente de Peter Bosz et de son staff. Le comportement inapproprié de Marcelo dans les vestiaires, à l’issue du match disputé à Angers, justifie cette décision prise unanimement par l’ensemble de la Direction Sportive de l’Olympique Lyonnais », a fait savoir l’OL dans un communiqué qui évoque également des prochains mouvements sur le plan du marché des transferts, sans en dire de trop non plus.