Objectifs revus à la baisse, l’OL s’était vu trop beau

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En raison de la non-qualification pour une coupe d’Europe la saison prochaine, et de la situation économique générale, l’OL Groupe annonce des objectifs à moyen terme revus à la baisse. Et ce malgré des chiffres estimés en nette hausse par rapport à la saison dernière.

Seulement huitième de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique Lyonnais va enchaîner un troisième exercice consécutif sans les recettes de la Ligue des Champions. Cela n'a pas l'air d'affecter l’enthousiasme du président Jean-Michel Aulas, ni les ambitions du club rhodanien sur le marché des transferts. La direction, bien aidée par l'arrivée de l'actionnaire John Textor, a en effet réalisé un début de mercato intéressant. Notamment avec les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, tous les deux revenus libres. Mais l’absence de toute compétition européenne la saison prochaine aura tout de même des conséquences à un autre niveau.

En effet, l’OL Groupe a annoncé des objectifs à moyen terme revus à la baisse en raison des résultats sportifs, mais aussi à cause de la situation économique générale. « Afin de tenir compte de la performance sportive de la saison écoulée qui ne permettra pas de disputer de Coupe d'Europe en 2022/23, et de l'environnement économique marqué par l'inflation et une hausse des taux d'intérêts, la société vise désormais, à horizon 2025/26, un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 M€ avec notamment une hypothèse de qualification en Ligue des Champions et incluant le trading joueurs et un EBE (rentabilité) supérieur à 90 M€ », a indiqué l’OL Groupe dans un communiqué.

Le total des produits des activités pour l’exercice 2021-2022 ne sera pas connu avant le 25 juillet. Mais en attendant leur publication, l’OL Groupe prévoit une augmentation estimée à 40% par rapport à la saison précédente, celle terminée avec un montant de 177,4 M€.