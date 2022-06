Non à l’Angleterre, Tetê n’a d’yeux que pour l’OL

Grâce à la prolongation des mesures prises par la FIFA, Tetê pourra de nouveau quitter le Shakhtar Donetsk en prêt la saison prochaine. L'ailier brésilien aimerait en profiter pour rester à l’Olympique Lyonnais malgré l’intérêt de plusieurs clubs en Premier League.

Après seulement 10 matchs toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais a été séduit. Il n’en a pas fallu davantage à Tetê pour convaincre le club rhodanien de le conserver la saison prochaine. La tâche s’annonçait pourtant compliquée dans un premier temps. Pour rappel, l’ailier du Shakhtar Donetsk a pu partir en prêt pendant la deuxième partie de saison grâce à la mesure de la FIFA. L’instance a en effet autorisé les joueurs évoluant en Russie et en Ukraine à suspendre leur contrat pour rejoindre une autre équipe.

L’objectif pour l’Olympique Lyonnais était donc de négocier son transfert définitif. Ce qui paraissait alors improbable étant donné que le Shakhtar Donetsk réclamait 28 millions d’euros pour son joueur sous contrat jusqu’en décembre 2023. Mais depuis, la situation géopolitique n’a pas évolué dans le bon sens en Ukraine, incitant la FIFA à prolonger ses mesures pour la saison prochaine. Autrement dit, Tetê pourra de nouveau suspendre son bail avec le club ukrainien et rejoindre la formation de son choix.

In Ligue 1, Tete intends to play for #Lyon next season following his loan from Shakhtar Donetsk in 2021/22. Brazilian forward has been on radar of Premier League clubs. #Sassuolo's Gianluca Scamacca could come into play at #PSG if new manager player system with two strikers