Nantes contacté par l'OL, cet attaquant fait frissonner Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique Lyonnais n'a pas encore commencé, mais la cellule recrutement du club rhodanien s'active déjà. Moses Simon est sur la liste de John Textor.

15 matchs joués cette saison en Ligue 1, 3 buts marqués et 5 passes décisives. Le bilan de Moses Simon à ce stade de la saison est plutôt bon, et à 28 ans, l’ailier gauche international nigérian peut attirer plusieurs clubs. Lié avec le club de Waldemar Kita jusqu’en juin prochain, l’attaquant nantais serait une des têtes de liste de l’Olympique Lyonnais lors de ce mercato d'hiver, ou plus sûrement l’été prochain, l’OL pouvant prendre son temps puisque Moses Simon participera avec sa sélection à la CAN 2024, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain en Côte d'Ivoire. Selon FootMercato, l'OL a déjà entamé le dialogue avec l'entourage de l'ailier nantais, sans que pour l'instant cela n'aille extrêmement loin, même si Nantes a peu de chance de prolonger le joueur arrivé de Levante pour 5 millions d'euros.

Moses Simon libre en juillet 2024, l'OL est déjà là

Moses Simon aurait des exigences salariales assez conséquentes et les Canaris ne sont pas prêts à tout casser pour prolonger le contrat de leur attaquant, même si forcément le voir partir pour zéro euro, tel Randal Kolo Muani, pourrait faire mal. C'est pour cela que l'Olympique Lyonnais a tenu à se positionner, mais pas obligatoirement dès le mois de janvier 2024, même si John Textor a promis un mercato de feu cet hiver afin d'assurer le maintien de son club. La DNCG ayant permis au patron de l'OL de dépenser plus de 50 millions d'euros durant cette période des transferts, la venue de Moses Simon n'est économiquement pas impossible. Il faut toutefois savoir si Mathieu Louis Jean, le responsable du recrutement de l’OL, et Juninho, dont le retour à Lyon n'est toujours pas officialisé, valideront définitivement cette piste offensive.