Matic trop vieux et trop cher pour l'OL, il contre-attaque

Auteur d’un match plein à Lorient samedi (0-2), Nemanja Matic peine toutefois à faire l’unanimité à l’OL, où les doutes existent en raison de son âge et de son physique.

Du haut de ses 35 ans, Nemanja Matic est-il le joueur dont l’Olympique Lyonnais avait besoin au milieu de terrain lors du mercato hivernal ? Les avis divergent à ce sujet. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a par exemple affirmé il y a quelques semaines que l’OL ne pouvait pas se contenter de l’international serbe dans l’optique de la saison prochaine, que ce dernier était cramé et qu’il fallait déjà penser à sa succession. Rolland Courbis ne partage pas cet avis. Dans le podcast « After Lyon » de RMC, l’ancien entraîneur de Rennes et de l’Olympique de Marseille a donné son avis sur Nemanja Matic. Certes, l’ancien joueur de la Roma et de Chelsea n’a sans doute plus la capacité d’enchaîner les matchs tous les trois jours. En revanche, « Coach Courbis » est persuadé que Nemanja Matic a toujours le niveau pour répondre présent, y compris face à de très grosses équipes.

« Matic est-il trop juste pour jouer face aux gros ? Non, je pense que vu le talent qu’il a, le niveau de l’adversaire n’est pas du tout un problème pour Matic. Ce qu’il faut se demander, c’est est-il suffisamment en forme pour jouer tous les trois jours, est-il suffisamment en forme pour jouer 95 minutes sur un match ? Pourra-t-il toujours faire les mêmes statistiques que face à Lorient, sans doute que non. Mais ce sera un des 15 ou 16 joueurs importants de l’OL la saison prochaine. Matic, s’il ne joue que 45 ou 60 minutes par match dans un effectif aussi riche, ça peut largement suffire. Et surtout, le travail de Matic ce n’est pas seulement le week-end mais tout au long de la semaine en filant des conseils aux jeunes, en montrant l’exemple d’une certaine simplicité. Sur le plan financier, l’OL a eu la possibilité de prendre ces 7 joueurs dont Matic, ça aurait été dommage qu’ils s’en privent » a analysé Rolland Courbis, pour qui la question d’un Matic plus au niveau requis ne se pose pas. Selon lui, le milieu de terrain serbe est toujours en capacité de jouer face à des équipes très fortes, il est néanmoins crucial de le gérer afin de ne pas trop tirer sur la corde physiquement.