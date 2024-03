Matic trop vieux et trop cher, l'OL en rigole encore

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les négociations ont été longues, mais l’OL a fini par conclure le transfert de Nemanja Matic en provenance de Rennes lors du mercato hivernal. Une signature que l’état-major lyonnais ne regrette pas.

Du haut de ses 35 ans, Nemanja Matic apporte beaucoup d’expérience et de maturité au milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Certes, l’international serbe n’a plus le volume de jeu qu’il pouvait avoir lorsqu’il évoluait en Premier League ou en Série A. Mais sa lecture du jeu, sa capacité à conserver le ballon ou encore sa qualité de passe sont autant de qualités qui font un bien fou aux Gones. Au-delà de l’équipe, Nemanja Matic apporte beaucoup d’expérience et d’exigence au sein du club. Pour toutes ces raisons, l’Olympique Lyonnais savoure d’avoir enrôlé un tel joueur. Interrogé par les médias officiels du club, le directeur sportif David Friio a dit tout le bien qu’il pensait de l’ancien joueur de Chelsea et à quel point il estimait que l’OL avait de la chance de compter un tel élément dans ses rangs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nemanja Matic (@nemanjamatic)

« J’avais dit à l’époque que c’était la priorité des priorités. On l’a vu dès son entrée en jeu contre Marseille, il apporte une présence. Il bonifie aussi les joueurs autour de lui. Nous savions ce qu’il pourrait apporter au club. Et je ne dis pas « à l’équipe » mais bien « au club », c’est un vrai signal envoyé. Quand vous faites des short-list, vous avez des numéros un, des numéros deux. Mais quand le numéro un est vraiment numéro un et quand on sait que le numéro deux n’apportera pas la même chose... On s’accroche et franchement, avec les aides de John Textor et les bonnes relations avec les dirigeants rennais, ça a été fastidieux mais on y est arrivés. Mais je ne veux pas m’attarder seulement sur Nemanja Matic. Le fait d’avoir fait venir ces sept joueurs a créé beaucoup de concurrence et une certaine émulation. Sur les derniers matchs, le onze de départ n’est jamais le même en raison des suspensions et des blessures, mais le niveau ne baisse pas » savoure David Friio, très heureux de pouvoir compter un joueur tel que Nemanja Matic dans l’effectif de l’OL même si l’été prochain, les Gones devront sans doute s’atteler à recruter un second numéro six de haut niveau car il est clair que le Serbe au vu de son âge ne pourra pas jouer tous les matchs.