Mathieu Bodmer met un vent brutal à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours, John Textor a officialisé la nomination de David Friio au poste de directeur sportif de l’OL. Mais à priori, l’ancien dirigeant de l’OM n’était pas le premier choix du propriétaire américain de Lyon.

A peine débarqué de l’Olympique de Marseille, où Pablo Longoria s’est séparé de lui pour faire de la place à Mehdi Benatia, David Friio a retrouvé un poste dans un club prestigieux de Ligue 1. D’un Olympique à l’autre, le dirigeant français de 45 ans a signé à Lyon, où John Textor l’a nommé directeur sportif. Un choix inattendu que les supporters de l’OM n’avaient pas vu venir. Il faut dire qu’à priori, David Friio n’était pas le premier choix de John Textor pour occuper le rôle de directeur sportif dans la capitale des Gaules. En effet, Romain Molina révèle dans sa dernière vidéo consacrée à l’Olympique Lyonnais sur YouTube que le choix n°1 de l’état-major lyonnais se nommait… Mathieu Bodmer.

"C'est ça notre plus belle victoire : quand les gens viennent au stade, ils voient une équipe qui se bat, qui court, qui ressemble à la ville du Havre."



Mathieu Bodmer sur le renouveau du HAC, qu'il incarne. pic.twitter.com/UpoHBiEE1i — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 3, 2023

En poste au Havre, l’ex-consultant de Prime Video est un homme très apprécié dans la capitale des Gaules. John Textor s’est directement entretenu avec lui afin de le convaincre de rejoindre Lyon… en vain. Mathieu Bodmer a tout simplement répondu au patron de l’Olympique Lyonnais qu’il ne souhaitait pas quitter Le Havre en cours de saison, la première des Normands dans l’élite depuis leur remontée.

Mathieu Bodmer a refusé l'OL deux fois en six mois

Ce dossier est décidément compliqué pour l’OL car selon le journaliste Sacha Tavolieri, c’est la deuxième fois en moins de six mois que John Textor prend contact avec Mathieu Bodmer afin de tenter de le convaincre de rejoindre le Rhône. Pour l’instant, les efforts de John Textor ne sont pas payants puisque l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain a toujours refusé les avances de l’homme d’affaires américain. A priori, il ne devrait pas y avoir de troisième fois en fin de saison puisque David Friio a maintenant été nommé et va structurer le club lyonnais à sa façon. Sa première décision forte a été de confier l’équipe professionnelle à Pierre Sage, dans l’attente de voir comment se comporteront les coéquipiers d’Alexandre Lacazette avec ce nouvel entraîneur après le départ de Fabio Grosso.