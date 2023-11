Marseille va aider l'OL pour le maintien, Caqueret le pense

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Les joueurs de l'OL ont vécu une soirée terrible le 29 octobre dernier quand leur car a été attaqué à Marseille et que Fabio Grosso a été durement blessé. Néanmoins, Maxence Caqueret retient du positif de cette soirée : l'équipe lyonnaise a enfin été soudée.

Le visage ensanglanté de Fabio Grosso dans les couloirs du Vélodrome a hanté les supporters de l'OL ainsi que de nombreux suiveurs du foot français. Ce soir-là, un nouveau cap a été franchi concernant la violence dans les stades français. Le traumatisme est évidemment bien plus fort au sein de l'équipe de Fabio Grosso, victime des jets de pierres et témoin de l'état physique de son entraîneur. Le refus des Lyonnais de rejouer à Marseille avec du public témoigne des moments difficiles vécus le 29 octobre. Maxence Caqueret s'est confié dans l'émission Téléfoot sur l'état d'esprit et les sentiments des joueurs lyonnais ce soir-là.

L'attaque du car a soudé l'OL comme jamais

Evidemment, le milieu formé à l'OL ne garde pas un bon souvenir globalement des évènements de l'Olympico. Néanmoins, il ressort un côté positif quand même. Les joueurs lyonnais ont su faire bloc autour de leur entraîneur italien. Un fait presque rarissime cette saison tant l'état d'esprit lyonnais est souvent défaillant en match, collectivement comme individuellement.

« Le fait que le coach soit blessé, ça a été un moment assez dur. Dans le vestiaire on a senti un peu de peur, mais on a surtout senti une cohésion. C'est le jour où j'ai vu l'équipe la plus soudée cette année », a révélé Caqueret sur TF1. Un aveu qui donne enfin aux supporters l'espoir d'un déclic pour l'OL en Ligue 1. Le récent succès à Rennes 1-0 avait sans doute trouvé ses racines à Marseille tant les joueurs lyonnais avaient montré de l'abnégation et une solidarité en Bretagne. Si la tendance se confirme dans les prochaines semaines, l'OL sera en partie consolé de son voyage périlleux à Marseille.