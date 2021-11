Manuel Corona : Lyon va passer à la caisse !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Lyon réfléchit depuis peu au Mexicain Jesus Corona pour étoffer son secteur offensif. Le joueur du FC Porto est loin d’être acquis pour l’OL avec une concurrence féroce et les prétentions du club portugais.

Entre les blessures, le manque de forme de certains de ses attaquants, la très prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui l’a privera de Toko Ekambi, l’OL doit vite se renforcer dans le secteur offensif pour rester compétitif et atteindre ses objectifs. Le directeur sportif Juninho est à l’affût et explore chaque piste, si possible à un prix abordable par rapport aux finances tendues du club rhodanien. C’est ainsi que l’OL se penche sur Sardar Azmoun, l’Iranien du Zenit Saint-Pétersbourg qui est très convoité en Europe à l’approche de la fin de son contrat. L’OL étudie aussi la piste menant à Jesus Manuel Corona.

15 millions minimum pour Corona

Le joueur mexicain de 28 ans évolue au FC Porto et peut occuper le poste de milieu droit ou d’ailier droit. Le Mexicain n’est pas forcément dans les plans de son entraîneur, Sergio Conceiçao, qui ne l’a fait jouer qu’à cinq reprises en championnat dont seulement deux fois titulaire et souvent au poste de latéral droit. Une piste intéressante d’autant que Corona voit son contrat s’achever en juin prochain, ce qui le rendra libre à ce moment-là. Cela signifie aussi un prix revu à la baisse d’ici-là pour les candidats à son rachat. Du moins c’est ce que l’OL espère. Car selon le quotidien sportif portugais O Jogo, Porto ne compte pas laisser partir son joueur pour moins de 15 millions d’euros. S’ajoute à cela un salaire annuel exigé de 6 millions par le Mexicain. Des conditions compliquées pour un OL qui surveille ses sous de près. Un transfert qui s’annonce compliqué d’autant que le FC Séville et le Milan AC sont aussi sur le coup.