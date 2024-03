Malgré la coupe, l'OL n'abandonnera pas la Ligue 1

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Accroché à domicile par Reims samedi soir, l'OL a peut-être fait le faux pas de trop pour remonter plus haut au classement. Cependant, Pierre Sage estime que son équipe peut viser mieux que la 10e place et qu'elle doit le prouver.

Ça y est ! L'OL a atteint la barre des 35 points si chère à Pierre Sage. A son arrivée en décembre, le coach lyonnais avait indiqué que son équipe ne serait sauvé qu'en atteignant ce total de points. A 7 journées de la fin, il est vrai que l'OL a pratiquement assuré son maintien en Ligue 1. Néanmoins, la récente série de succès de l'OL promettait peut-être mieux aux Lyonnais. Ceux-ci demeurent à 4 points de Reims et de la première partie de tableau. La 7e place, première à offrir une place européenne, pourrait être à la même distance à l'issue du week-end avec des défaites de l'OM et de Rennes. De quoi donner un mince espoir à l'OL d'arracher l'Europe via le championnat, surtout s'il n'allait pas au bout en coupe de France.

Pierre Sage regarde devant et veut encore grimper

Si certains supporters rhodaniens peinent à croire que leur OL puisse viser un meilleur classement en Ligue 1, Pierre Sage n'est pas aussi défaitiste. Samedi, à l'issue du match nul contre Reims 1-1, l'entraîneur lyonnais a tenu à prévenir ses troupes. Malgré les échéances en coupe de France et un maintien presque acquis, l'OL ne doit pas se relâcher. La première partie de tableau reste accessible, à condition de gagner un maximum de matchs d'ici la fin de saison.

🗨 « Déçu de ne pas avoir la victoire mais content de la prestation »



🎙 Notre coach Pierre Sage était au micro d'@OLPLAY_Officiel pour donner son analyse de ce match nul face à Reims 🤝🔴🔵#OLSDR — Olympique Lyonnais (@OL) March 30, 2024

« L'idée est de jouer l'ensemble des matches pour les gagner avec la volonté de produire du jeu, de rester attractif et progresser en tant qu'équipe en espérant que le public continue de venir au stade. Tout est encore possible pour voir devant », a t-il confié en conférence de presse. Au vu des résultats lyonnais au 21e siècle, il serait en effet bizarre de voir l'OL fêter un maintien en Ligue 1 ou une modeste 10e place.