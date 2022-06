Malacia a prévenu l’OL, MU est trop fort

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Bien parti pour recruter Tyrell Malacia, l’Olympique Lyonnais ne va avoir que ses yeux pour pleurer.

En effet, le forcing de dernière minute de Manchester United a fini par payer, et dans l’après-midi, le Feyenoord a annoncé avoir un accord avec le club anglais. Le tout pour un transfert de 15 ME avec 2 ME de bonus éventuel. Un montant que l’OL n’avait jamais lâché jusqu’à présent. Le latéral gauche a ensuite pu choisir sa future destination, et il a informé l’OL dans la soirée de mardi que sa préférence allait à Manchester United. Cela malgré le forcing des supporters lyonnais qui sont allés visiter en force son compte Instagram pour lui demander de changer d'avis.

Sauf surprise de dernière minute, Lyon rate donc le coup pour son arrière gauche que Peter Bosz voulait absolument. En tout cas, si le club rhodanien était en tête des négociations pendant de longues journées, l’attaque express de MU a fait la différence et laisse donc l’OL avec tout à recommencer à ce poste.