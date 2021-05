Lyon : Un entraîneur français ? Aulas doit changer !

Dans : OL.

Le départ de Rudi Garcia étant désormais officiel, l'Olympique Lyonnais est en quête d'un nouvel entraîneur. L'heure est peut-être venue pour Jean-Michel Aulas de miser sur un coach étranger.

L’expérience Sylvinho ayant tourné court, Jean-Michel Aulas, conseillé par Juninho, était rapidement revenu à ses habitudes, à savoir confier la direction de l’Olympique Lyonnais à un technicien français, Rudi Garcia. Et à l’époque, ce dernier était en concurrence avec Laurent Blanc, preuve que le patron de l’OL ne voulait pas se tourner vers l’étranger, même s’il a affirmé depuis avoir proposé le poste à José Mourinho. Deux ans après, Jean-Michel Aulas fait une nouvelle fois face à un changement de technicien, l’expérience Rudi Garcia s’achevant avec fracas dimanche soir. Parmi les favoris, on trouver Christophe Galtier, mais également plusieurs techniciens étrangers. Pour Nicolas Puydebois, si Lyon veut durablement retrouver son lustre d’antan, il faut changer les habitudes.

Interrogé par Olympique-et-Lyonnais.com, l’ancien gardien de but de l’OL réclame à Jean-Michel Aulas de se tourner vers l’Europe. « Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul décideur, même si Juninho est souvent mis dans la balance. On connaît les critères de Jean-Michel Aulas, un coach francophone, qui ne fait pas trop de vagues et qui est à l’écoute de la direction. Est-ce que c’est comme cela qu’on s’inscrit parmi les huit meilleures équipes européennes ? Je ne pense pas. Un technicien de haut niveau doit avoir une certaine identité, un certain caractère et du charisme. Il doit transmettre cet ADN de compétiteur aux joueurs. Il doit être un véritable leader. Il faut un bâtisseur », précise Nicolas Puydebois, qui attend également une révolution au sein du staff technique du club rhodanien. Concernant le futur entraîneur de Lyon, on devrait avoir une réponse dans les prochains jours, l'OL ayant rapidement d'en savoir plus pour entamer son mercato.