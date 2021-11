Lucas Paqueta sanctionné, Lyon ne doit pas tolérer ça !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Son embrouille avec Houssem Aouar dimanche à la fin du match entre Rennes et Lyon a été remarquée, Lucas Paqueta a cependant été pardonné par son coéquipier. Mais pas par tout le monde.

En plein naufrage sur la pelouse du Roazhon Park, l’Olympique Lyonnais n’a pas fait l’économie d’une polémique qui peut sembler puérile, mais témoigne tout de même d’une nervosité au sein de l’effectif de Peter Bosz. Outre la gueulante piquée par Jérôme Boateng sur Léo Dubois, c’est évidemment le penaltygate entre Houssem Aouar et Lucas Paqueta qui a attiré toutes les attentions. Cette scène n’est évidemment pas inédite en Ligue 1, personne n’a oublié un clash similaire entre Neymar et Edinson Cavani il y a quelques années au PSG. Mais forcément à 4-0, l’OL aurait pu s’éviter d’ajouter du ridicule au ridicule, Lucas Paqueta ayant clairement outrepassé les consignes de l’entraîneur néerlandais de Lyon qui a confié cette mission à Houssem Aouar et personne d’autre.

Lucas Paqueta a piqué sa crise pour un penalty

Après la rencontre, tandis que Lucas Paqueta filait vers le Brésil où la Seleçao l’attend sans dire un mot sur ce sujet, Houssem Aouar a tenté de désamorcer la bombe. « Je ne veux pas faire une grande histoire de ce penalty. Normalement, c’est moi qui suis désigné. Mais j’ai senti qu’il avait énormément envie, alors j’ai cédé, je lui ai donné. Honnêtement, il n’y a rien du tout », a précisé l’international tricolore, conscient de l’image donné devant les caméras de Prime Vidéo. Du côté de l’Olympique Lyonnais, même Jean-Michel Aulas n’a pas voulu se mêler de cette histoire du moins officiellement, le patron de l’OL étant étrangement silencieux après la claque prise à Rennes par l’équipe de Bruno Genesio.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Houssem Aouar (@houssem_aouar)

Mais pour Jérôme Rothen, il est clair que l’Olympique Lyonnais ne doit pas laisser passer ce genre d’attitude au risque de créer un précédent qui pourrait lui être préjudiciable. « C’est facile de prendre le ballon à Aouar: il a peut-être son caractère, mais ce n’est pas un bagarreur (...) Paqueta n’a rien à faire là, tu dois le recadrer. Davantage là que quand il arrive en retard à la causerie. Je l’avais défendu sur l’épisode du petit retard, mais les deux séquences montrent que le mec commence à s’envoler (...) Mais redescends, mon coco. Il a vrillé (…) Donc attention. Attention à bien recadrer ce genre de joueurs. Lyon aura besoin d’un Paqueta fort, mais d’un Paqueta tourné sur le collectif, et pas focalisé sur ses statistiques individuelles », a prévenu l’ancien joueur du PSG au micro de RMC.

Va falloir installer une vraie hiérarchie parmi les joueurs quand il s'agit des coups de pied arrêtés. On sait déjà que Paqueta avait tendance à empêcher Emerson de tirer les coups francs, reste à savoir qui est prioritaire pour les pénaltys... Aouar ? Paqueta ? #TeamOL #Paqueta pic.twitter.com/bdCuVuQN2F — 𝕎𝕖𝔸𝕣𝕖𝕆𝕃 🦁 (@WeAreGoneOL) November 7, 2021

Sur les réseaux sociaux, l’attitude de Lucas Paqueta a été stigmatisée, même si de nombreux supporters lyonnais ne sont pas du tout d’avis à sanctionner celui qui est le joueur du début de saison pour l’OL version Peter Bosz, pardonnant tout au joueur brésilien. « Donc Paqueta vole les coups francs à Emerson + les penaltys d’Aouar », « Autant j’adore Paqueta mais là ??? même pas le meilleur joueur de Lyon mdr Aouar est devant », « J’ai souvent blâmé Aouar et congratulé Paqueta mais faut pas tomber dans le fanatisme. On doit uniquement recadrer Lucas, le tireur attitré était HA. Les « il est allé le chercher tt seul donc il doit tirer » « on sanctionne les 2 en donnant les penos à un autre » c’est RIDICULE », « j’ai revue les images du pénalty sah Aouar il lui dit que c’est lui le tireur et Paquetà tête baissé il a rien voulu entendre, un peu déçu du comportement pour le coup ». A priori du côté de l’Olympique Lyonnais, on en restera là sur cette histoire, il est vrai qu’on voit mal Peter Bosz sanctionner encore une fois Lucas Paqueta lors du prochain match de l’OL contre…l’OM.