Lovren le nouveau Boateng de l'OL, il tremble

Par Corentin Facy

Dès l’ouverture du mercato hivernal, l’OL s’est montré actif en enrôlant Dejan Lovren en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg.

Du haut de ses 33 ans, Dejan Lovren va apporter toute son expérience à la jeune défense de l’Olympique Lyonnais. Au côté de Castello Lukeba, l’ex-défenseur de Liverpool va former une charnière qui a tout, sur le papier, pour être complémentaire et performante. Dejan Lovren sort d’une Coupe du monde réussie à titre personnel et collectif avec la Croatie, ce qui laisse augurer de bonnes choses pour la nouvelle recrue de l’OL. Néanmoins, la jurisprudence Jérôme Boateng est présente dans la capitale des Gaules, où l’on ne peut s’empêcher de craindre un fiasco similaire. Sur le plateau de « Tant qu’il y aura des Gones », le consultant Nicolas Puydebois a justement sorti cet exemple. Par ailleurs, l’ex-gardien de Lyon regrette le manque d’imagination criante de la cellule de recrutement lyonnaise cet hiver.

Puydebois pas emballé par le recrutement de Lovren

« Il parle français donc il n’aura pas de problème pour s’intégrer. Mais on va à la facilité et c’est un problème. Il faut aller vite donc il faut prendre quelqu’un qui parle français. Il faut aller vite donc il faut quelqu’un qui connait la maison. Il coche beaucoup de cases. Mais je garde en tête la jurisprudence Boateng qu’on a fait venir parce qu’il avait une carrière, gagné des titres mais qui n’a jamais rempli son rôle de leader comme il aurait dû » a lancé Nicolas Puydebois sur le site Olympique et Lyonnais. Cet exemple peut effectivement faire craindre aux dirigeants ainsi qu’aux supporters lyonnais un énorme fiasco avec Dejan Lovren même si à priori, le Croate apporte un peu plus de garanties. Sa Coupe du monde, disputée cet hiver avec la Croatie en est une. Sa forme physique peut également être de nature à rassurer tout le monde puisque durant la première partie de saison avec le Zénith, il a enchainé les matchs (15 au compteur au total). De quoi faire espérer une recrue performante pour l'OL.