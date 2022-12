Lovren de retour à l’OL, et bientôt Bisevac ?

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a trouvé sa première recrue de l'hiver et Dejan Lovren va signer pour un retour à Lyon qui laisse les supporters circonspects.

Il est rare dans une carrière de voir les joueurs revenir dans un club où ils sont passés, surtout quand leur passage n’a pas forcément marqué les esprits. C’est le cas de Dejan Lovren, qui sera très prochainement la première recrue de l’hiver de l’Olympique Lyonnais, selon les affirmations de L’Equipe et de plusieurs médias européens. Le défenseur central n’avait plus que six mois de contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg, et se voyait donc privé ces derniers temps de Coupe d’Europe en raison du boycott des formations russes.

Contre une petite indemnité, le Croate, vice-champion du monde en 2018, va donc faire son retour à l’OL dans un club où il a évolué entre 2010 et 2013. Et difficilement il faut s’en rappeler, tant le joueur arrivé du Dinamo Zagreb était pointé du doigt pour ses errements défensifs. Son départ pour Southampton n’avait en tout cas pas été pleuré, même si, depuis il a brillé avec les Saints puis avec Liverpool pendant six saisons. A 33 ans, il va pouvoir apporter l’expérience que Jérome Boateng n’a pas pu donner à l’OL ces derniers mois. Surtout que ses coéquipiers derrière sont plutôt jeunes. Néanmoins, les premières réactions des supporters à cette annonce sont mitigées, notamment pour souligner que les recruteurs lyonnais ne se sont pas foulés en allant chercher un ancien joueur sur le déclin.

Cheyrou bloqué en 2016, le chambrage des supporters

« Ndombele Lovren Lacazette Tolisso. Le "réseau" de Cheyrou se sont les anciens du club, c'est bien c'est tourné vers l’avenir », « tu peux offrir une cle fm23 a cheyrou, il est resté bloqué au scooting de 2016 », « En réalité c'est pas une mauvaise chose du tout mais bon ça montre encore une fois le niveau d'ambition de notre "cellule" de recrutement », « Milan Bisevac et Lindsay Rose étaient pistés aussi », « Les mecs ils ont des idées nouvelles sinon?? Boumsong et Piquionne pour la suite du mercato aussi ? », ont fait savoir en florilège les supporters de l’Olympique Lyonnais, pas vraiment convaincus par les pistes à l’ancienne des recruteurs du club rhodanien.