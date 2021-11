Les supporters de l'OM interdits, l'OL en panique

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alors que la trêve internationale du mois de novembre bat son plein, la Ligue 1 reprendra ses droits dans une dizaine de jours, avec notamment un alléchant Olympico entre l’OL et l’OM.

Cette saison encore, le match entre Lyon et Marseille sera un moment à part dans la saison de L1. Il faut dire que les deux clubs olympiques sont devenus les meilleurs ennemis du championnat de France au cours des dernières années. Si le Classique contre le PSG est important pour l’OM, comme peut l’être le derby contre l’ASSE pour l’OL, l’Olympico est de plus en plus attendu pour les supporters des deux camps. Et le premier duel au Groupama Stadium approche à grands pas, puisque les Phocéens se déplaceront chez les Gones le 21 novembre prochain, soit le week-end après la trêve internationale. Un match qui sera suivi par de nombreux fans de foot, et notamment au Parc OL, où plus de 50 000 billets ont déjà été vendus. Mais alors qu’un match à guichets fermés est espéré par l’OL, Lyon s'inquiète un peu de la possible présence de supporters de l'OM pour cette rencontre. Car même si les Marseillais seront interdits de déplacements, avec la fermeture du parcage des visiteurs, Xavier Pierrot craint l'afflux des supporters rivaux.

« Les supporters marseillais sont moins discrets que les Lyonnais ou les Stéphanois »

« On ne croit pas à un afflux massif et organisé, mais plus à une multitude de cas individuels qui pourraient se présenter. Si la personne vient avec un maillot ou une écharpe, nous pourrons lui interdire l'accès. Mais si elle rentre incognito dans le stade, qu'elle se lève si l'OM marque un but, comment faire pour éviter des débordements ? Les supporters marseillais sont moins discrets que les Lyonnais ou les Stéphanois. Mais ça se passe très bien avec l'OM. Nous avons des discussions avec la police, pour des arrêtés préfectoraux, mais aussi pour mettre les moyens de police autour du stade afin de gérer la problématique de supporters marseillais. Éviter les incidents de 2017 contre Besiktas ? Ce n'est pas du tout comparable. Nous ne sommes ni sur les mêmes volumes ni sur le même état d'esprit des Marseillais », a lancé, dans Le Progrès, le directeur du Groupama Stadium, qui sait que les supporters marseillais sont présents dans tous les stades de France… même à Lyon.