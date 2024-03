Les stats ont parlé, l’OL va gagner la Coupe de France

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a eu de la réussite au tirage. Les hommes de Pierre Sage auront l’avantage de recevoir Valenciennes, actuelle lanterne rouge de Ligue 2. La dernière fois qu’ils ont croisé cet adversaire à ce stade de la compétition, les Gones ont finalement soulevé le trophée. Un bon présage ?

Bien sûr, les différents acteurs de l’Olympique Lyonnais ne sortiront pas le champagne avant l’heure. Il serait irrespectueux de se réjouir du tirage au sort. Il n’empêche que le club rhodanien ne pouvait pas espérer mieux. Alors que le Paris Saint-Germain ou l’OGC Nice, deux équipes qui doivent encore s’affronter le 13 mars, recevra le Stade Rennais, le propriétaire du Groupama Stadium accueillera Valenciennes.

Le tirage rêvé pour l'OL

On parle de l’actuelle lanterne rouge de Ligue 2 qui n’a pas rencontré une seule écurie de Ligue 1 dans son parcours jusqu’ici. En quarts de finale, les Valenciennois viennent d’éliminer Rouen (National) au bout du suspense (1-1, 4-2 tab) mercredi. Autant dire que l’Olympique Lyonnais sera le grandissime favori de cette rencontre. Et les statistiques ne font que confirmer cette idée. Dans leur histoire, les Gones et Valenciennes se sont affrontés à deux reprises en Coupe de France, mais une seule fois au stade des demi-finales.

L'@OL affrontera @VAFC au stade des demi-finales de la @coupedefrance pour la 2e fois après 1964. Le club lyonnais avait remporté la compétition cette année-là. #OL #VAFC #CoupeDeFrance — Stats Foot (@Statsdufoot) March 1, 2024

C’était en 1964, à l’époque où l’US Valenciennes, dont l’identité a depuis changé, s’était inclinée (2-0). De son côté, l’Olympique Lyonnais était passé et avait même remporté la finale contre Bordeaux (2-0). Un bon présage pour le club de John Textor ? En tout cas, tout incite à l’optimisme en ce qui concerne la demi-finale à venir. Les hommes de Pierre Sage avancent sur une très bonne dynamique, contrairement à Valenciennes qui n’a remporté que deux matchs en 26 journées de Ligue 2. Sa dernière victoire en championnat remonte au 27 janvier face à Bastia (3-1).