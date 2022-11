Les Lyonnais à Dubaï, saison 1 avec Arsenal et Liverpool confirmée

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va devoir occuper ses joueurs pendant un peu plus d'un mois avant la reprise de la Ligue 1. Et le club rhodanien aura un programme très chargé comme l'a expliqué Laurent Blanc.

L’OL jouera vendredi soir son dernier match avant la Coupe du Monde, ce sera contre Nice au Groupama Stadium. Et dès 23 heures, les joueurs de Laurent Blanc seront en vacances pour les deux semaines suivantes. Pour l’Olympique Lyonnais, le premier match de Ligue 1 après le Mondial est désormais programmé le mercredi 28 décembre à Brest, mais le collectif rhodanien ne restera pas au Groupama Training Center pendant un mois. En effet, l’entraîneur lyonnais a confirmé que le 25 novembre, lorsque les joueurs rentreront de ces congés, tout le monde partira ensuite en Espagne et plus précisément près de Murcie pour un premier stage d’une semaine. Ensuite, l’OL partira du 5 au 12 décembre à Dubaï durant lequel le club de Jean-Michel Aulas affrontera Arsenal et Liverpool.

L'OL ne va pas chômer pendant la pause

🔙 Retour au travail 💪

&

🔙 Retour de @CorentinTolisso à l'entraînement 🙌 pic.twitter.com/oRXjgUOlbx — Olympique Lyonnais (@OL) November 8, 2022

Laurent Blanc l'avait dit quelques jours après avoir remplacé Peter Bosz au poste d'entraîneur de l'OL, il trouvait que son effectif manquait clairement de physique, et il avait promis de changer tout cela d'ici la reprise de la Ligue 1. Et ce mercredi, évoquant ce programme durant la trêve, le technicien français a reconnu que ses joueurs n'allaient pas rigoler durant ces stages en Espagne et à Dubaï. « On sera bien occupé pendant la trêve. Il y avait déjà un stage à Dubaï, et on en a ajouté un en Espagne avant, dans la région de Murcie, après le retour de vacances des joueurs le 25 novembre. On va travailler aussi à Lyon et dans les alentours et on aura cinq matches amicaux », a fait remarquer Laurent Blanc avec un petit sourire qui en dit long sur ses intentions. Les footballeurs lyonnais non retenus pour le Mondial sont prévenus.