Les chouineurs de l’OL, Daniel Riolo lance la polémique

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Incidents à Jura Sud-ASSE ce dimanche, et ce sont les supporters lyonnais qui se sont faits reprendre de volée par un Daniel Riolo déjà à bout de nerfs.

Il est rare de voir désormais un week-end de football se dérouler sans incidents. Cela devrait se limiter dans les prochaines semaines, la jauge à 5000 spectateurs est entrée en vigueur ce lundi, et en attendant un éventuel assouplissement à la mi-janvier, elle oblige presque les groupes de supporters à renoncer à venir au stade. Néanmoins, ce dimanche, c’était place à la Coupe de France, et le match de Saint-Etienne à Jura Sud a été émaillé d’incidents. Arrivés en force peu avant le coup d’envoi, les supporters de l’ASSE ont allumé de nombreux fumigènes, forçant l’arbitre à arrêter la rencontre et à ramener tout le monde aux vestiaires. Ce n’est pas la première fois que des incidents de ce type se produisent avec les fans des Verts, qui avaient brulé les filets et la pelouse avant le match face à Angers, retardant le coup d’envoi de la rencontre de Ligue 1.

Là aussi, à Louhans-Cuiseaux, le match a pu reprendre une fois la fumée dissipée, pour aller à son terme. L’arbitre a jugé que la sécurité des joueurs n’était pas compromise, et que la visibilité était suffisante pour continuer à jouer. Les suiveurs lyonnais, dont l’équipe a été éliminée de la Coupe de France par pénalité après les incidents au Paris FC, ont vite crié au scandale sur les réseaux sociaux, déplorant que les Verts ne soient pas sanctionnés eux aussi plus sévèrement pour ces incidents. De quoi faire hurler Daniel Riolo, qui s’est pris à la sphère lyonnaise très active sur Twitter dans un vocabulaire qui lui est propre.

Daniel Riolo s'énerve sur les Lyonnais

Chaque match dans lequel il y aura un incident on va avoir un wagon de chouineur de l’OL qui vont venir chialer sur Twitter… ils vont comprendre qd la diff entre incidents et match arrêté ? Ils vont comprendre qd qu’à chaque fois on trouvera ça déplorable et pas que qd c l’OL ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) January 2, 2022

« Chaque match dans lequel il y aura un incident on va avoir un wagon de chouineur de l’OL qui vont venir chialer sur Twitter… ils vont comprendre quand la différence entre incidents et match arrêté ? Ils vont comprendre quand qu’à chaque fois on trouvera ça déplorable et pas que quand c’est l’OL ? », a balancé le polémiste de RMC, pour qui les incidents de ce dimanche n’avaient tout de même absolument rien à avoir avec ce qui s’est passé en décembre à Charléty. Bien évidemment, en réponse, Daniel Riolo a reçu un torrent de critiques, lui reprochant des attaques ciblées contre Lyon et Aulas depuis le début des problèmes dans les stades cette saison.