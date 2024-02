Le Shakhtar arrive en France pour en découdre...avec l'OL

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Depuis l'invasion russe en Ukraine, en 2022, plusieurs joueurs du Shakhtar Donetsk ont été contraints de quitter le club, notamment Tetê qui a rejoint l'Olympique Lyonnais. Darijo Srna accuse le club rhodanien d'avoir fait du profit sur le dos des Ukrainiens.

Adversaire de l'Olympique de Marseille en Europa League, le Shakhtar Donetsk a clairement un contentieux à régler avec les clubs français, notamment l'OL. Joueur du club ukrainien entre 2019 et 2023, Tetê a été prêté à Lyon d'abord six mois en 2022 puis au début de la saison 2022/2023, avant de partir six mois en Angleterre, à Leicester. Les Gones ont su profiter de la situation pour récupérer un joueur sans dépenser grand chose alors que l'ailier brésilien évolue désormais à Galatasaray. Une politique que dénonce Darijo Srna. Le directeur sportif du Shakhtar Donetsk accuse l'OL d'avoir un manque de moral, tandis que le club avait tenté d'obtenir une compensation de 50 millions d'euros à la FIFA, à cause des départs de plusieurs joueurs, notamment des Brésiliens. L'entité qui gère le football mondial a refusé.

Lyon pas solidaire envers le Shakhtar Donetsk

« Ce que je pense des clubs qui ont gagné de l’argent sur nos joueurs, comme l’OL avec Tetê ? C’est leur décision. Je ne pense pas que si la situation avait été inversée, le Shakhtar aurait pris ces joueurs. Ils ont saisi une opportunité, mais d’un point de vue humain, ce n’est pas respectueux. Au début de la guerre, beaucoup de clubs nous ont envoyé de l’aide humanitaire, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, m’a appelé dès le premier jour. Il a détruit la Superligue et montré que le foot était un jeu, pas seulement un business. Je suis sûr que s’il avait été à la FIFA, tout aurait été différent » a avoué l'ancien défenseur mythique du club ukrainien, dans un entretien accordé au journal L’Équipe. Heureusement, le départ de Mykhaylo Mudryk à Chelsea a rapporté 100 millions au Shakhtar, mais Darijo Srna n'a pas du tout apprécié le comportement de la direction lyonnaise et a tenu à le faire savoir au moment de revenir en France ce jeudi.