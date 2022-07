Le mercato est très loin d'être fini à l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL réalise un début de mercato très intéressant, mais surtout dans le rayon des arrivées. Car, personne dans l'effectif pléthorique des Lyonnais n'a été encore vendu jusque là. Sans coupe d'Europe à jouer, il va falloir libérer de la place dans le vestiaire rhodanien.

Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Tetê, Johann Lepenant. Pour un huitième de Ligue 1, l'OL peut se vanter d'être encore très séduisant au mercato. Mais, il ne faudrait pas oublier que son piètre classement signifie aussi pas d'Europe à jouer la saison prochaine. Un calendrier allégé qui ne nécessite pas autant de joueurs que possédés par l'OL actuellement. Avec les recrues, les jeunes du centre de formation incorporés ainsi que les retours de prêt, l'effectif de Peter Bosz est trop fourni quantitativement ainsi que sur le plan salarial. La direction sportive lyonnaise va devoir se montrer efficace pour vendre.

Aouar, Dembélé et Dubois doivent s'en aller

Une situation évoquée par le journal Le Progrès qui cite notamment le chef de la cellule de recrutement Bruno Cheyrou. Ce dernier reconnaît qu'il y a « une anomalie » dans le groupe de Peter Bosz. L'OL doit vendre et se débarrasser de gros salaires. Parmi les noms évoqués par le quotidien régional, on retrouve ceux de Jérôme Boateng, Léo Dubois, Moussa Dembélé ou encore Houssem Aouar.

Les deux derniers sont particulièrement enjoints à trouver un autre club. En fin de contrat dans un an et menacés d'être poussés sur le banc par la concurrence à la reprise, ils ne sont pas retenus. Néanmoins, trouveront-ils preneur ? Si Aouar fait l'objet d'un suivi intense depuis le début du mercato, c'est moins le cas de Moussa Dembélé mais Bruno Cheyrou reste confiant et patient. « On a réussi à prendre pas mal d’avance, mais le marché reste assez calme. Mais il va bouger petit à petit et je reste confiant sur le fait que pas mal de joueurs vont attirer les convoitises », a t-il indiqué au Progrès. La direction lyonnaise, pointilleuse sur les questions de prix, devra être plus conciliante sur les ventes pour se retirer une grosse épine du pied.