Le mercato de l'OL change de dimension

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ce vendredi, l'assemblée générale des actionnaires d'OL Groupe va valider l'augmentation de capital prévue par John Textor. Un joli coup de pouce qui peut changer le mercato lyonnais.

Un peu plus d’un mois après le rachat annoncé de l'OL par John Textor, un nouveau pas va être réalisé ce vendredi dans le but de finaliser l’opération. Entre temps, les trois principaux détenteurs de parts que sont Holnest (Jean-Michel Aulas), Pathé (Jérôme Seydoux) et IDG Capital ont signé le contrat de cession engageant Eagle Football à racheter, d’ici au 30 septembre, la quasi-totalité des actions d’OL Groupe pour ne laisser que quelques pour-cents à Jean-Michel Aulas. Mais ce vendredi, c’est l’assemblée générale des actionnaires qui va se réunir et valider l’augmentation de capital de 86 millions d’euros, grâce aux capitaux apportés par l’homme d’affaire américain. Sur cette somme, une petite moitié, soit 40 millions d’euros, pourrait avoir une utilisation immédiate afin de renforcer les équipes masculines et féminines, c’est à dire sur le mercato.

Un gros effort pour le milieu voulu par Peter Bosz

🚨 Le coup d'envoi de la saison 22-23 est imminent 🔥



Membres du Kop Virage Nord et de Lyon 1950, réservez vite votre abonnement 🎟



📋 Conditions nécessaires pour s'abonner :

- être déjà membre KVN ou LYON1950

- remplir le formulaire kops 48h avant



➡ https://t.co/zKYXS8jb4B pic.twitter.com/K7JZgN4W7Q — Olympique Lyonnais (@OL) July 28, 2022

De là à dire qu’il y a 40 millions d’euros à dépenser immédiatement pour les transferts afin de recruter à fond pendant le mois d’août, il y a encore un énorme pas à franchir. Mais Jean-Michel Aulas a néanmoins confirmé que ce montant était bien destiné à améliorer l’équipe, alors que l’OL s’est montré très sage jusqu’à présent. Seuls 8 millions d’euros ont été déboutés pour recruter Nicolas Tagliafico et Johann Lepenant, tandis que Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette sont arrivés libres. De quoi laisser une belle marge pour manoeuvrer, surtout que Peter Bosz a bien fait comprendre à plusieurs reprises qu’il lui manquait un « 6 » d’expérience pour la saison qui va bientôt débuter. De quoi provoquer une deuxième partie de mercato encore plus ambitieuse pour l’OL ? Les moyens financiers sont en tout cas là, ce qui n’a pas toujours été le cas à Lyon. Et cela pourrait permettre à l’entraineur néerlandais d’ajouter un dernier pion à son effectif, à un poste qu’il juge crucial pour mettre son jeu en place.