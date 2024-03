Le dernier soldat d'Aulas quitte l'OL

Dans : OL.

Depuis l'arrivée de John Textor, les choses évoluent à l'OL. Le propriétaire américain du club rhodanien a mis du temps mais semble enfin pleinement inscrit dans le projet.

L'OL a repris des couleurs depuis le début de l'année 2024. Pierre Sage fait du bon travail et a également pu être aidé par un mercato hivernal XXL. La fin de saison pourrait même être plus belle que prévue avec un titre à aller chercher en Coupe de France. Par la suite, il s'agira de pérenniser la situation lors de l'intersaison. Pour ce faire, John Textor voulait en finir avec la vieille direction. Raison pour laquelle il a placé petit à petit ses hommes de confiance. A la cellule de recrutement, tout le monde avait bougé ou presque. Stéphane Henchoz était en effet l'irréductible. Mais ça, c'était avant.

Stéphane Henchoz quitte le navire et libère Textor

Comme relayé par Lyon Foot, Henchoz a pris la décision de partir de l'OL. Le Suisse a trouvé un autre projet au même poste au FC Lausanne Sport (D1 suisse). Il y sera conseiller de la direction générale pour une mission courant jusqu’à fin septembre selon un communiqué du club. Avant Henchoz, ce sont Michel Rouquette, Alexandre Jeannin et Alain Caveglia qui avaient quitté le navire lyonnais. John Textor va donc pouvoir désormais évoluer dans un environnement qui lui est totalement acquis et mettre de côté pour de bon l'ère Jean-Michel Aulas. Les fans et observateurs du club rhodanien espèrent maintenant que cela apportera des résultats sur le long terme. Hors de question pour beaucoup de revivre des saisons remplies de galères, surtout au vu des montants investis ces derniers mois. Pas mal de mouvements devraient encore avoir lieu l'été prochain pour les Gones lors du mercato. A la cellule de recrutement de désormais faire le travail.