Le chouchou de Textor cartonne, l'OL n'y croyait pas

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Propulsé sur le banc de l’OL après le départ de Fabio Grosso, Pierre Sage ne sait pas encore à quelle sauce il sera mangé cet été. Bien parti pour conserver son poste, l’entraîneur lyonnais est néanmoins au cœur des discussions en interne.

Successeur de Fabio Grosso sur le banc de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage est en passe d’accomplir sa mission, à savoir celle de maintenir le club rhodanien en Ligue 1. Ce n’était pas gagné car au moment de son intronisation, les Gones étaient englués dans la zone rouge. Depuis la défaite au Vélodrome contre l’OM, l’OL a enchaîné 12 victoires en 15 matchs toutes compétitions confondues et se classe désormais 10e. Un classement plus confortable pour Lyon, dont les dirigeants ont le temps de se projeter sur la saison prochaine. Cela concerne le mercato bien sûr, avec la signature déjà bouclée du latéral gauche brésilien Abner, mais pas uniquement. La question du coach est également sur la table des dirigeants de l’Olympique Lyonnais selon L’Equipe.

Pierre Sage dans l'incertitude totale

OL : Il admire Sage mais aimerait bien son poste https://t.co/5Da8iScNoq — Foot01.com (@Foot01_com) March 10, 2024

Le quotidien national indique dans son édition du jour que pour l’heure, l’état-major de l’OL n’a envoyé aucun signe à Pierre Sage. La prudence est donc de mise pour le technicien de 44 ans, d’autant que le directeur sportif David Friio est arrivé au mois de décembre avec ses idées de coach et de réseau, indique le quotidien national. En creux, on peut comprendre que l’ancien dirigeant de l’OM avait des plans pour l’OL et Pierre Sage n’en faisait sans doute pas parti initialement. Après le licenciement de Fabio Grosso, c’est d’ailleurs John Textor en personne qui a imposé Pierre Sage, au détriment par exemple de Jean-François Vulliez, qui avait de nombreux soutiens parmi les dirigeants en interne. David Friio et John Textor vont maintenant devoir s’entendre dans l’optique de la saison prochaine en tranchant la question de l’avenir de Pierre Sage. Faut-il continuer avec l’entraîneur de 44 ans ? La tendance est au statu quo car il n’y a pas de raison de se séparer d’un entraîneur qui a relancé l’équipe et qui obtient de bons résultats. Mais la situation reste à surveiller et à un coup de théâtre n’est pas totalement impossible à Lyon. Ce ne serait pas le premier avec le club rhodanien…