Laurent Blanc veut du lourd, l'OL lui trouve un bon plan

Par Corentin Facy

Après le match nul de l’OL contre Nice vendredi soir (1-1), Laurent Blanc a réclamé des renforts d’expérience au mercato hivernal.

Contraint d’aligner une défense très jeune avec Castello Lukeba, Malo Gusto et Sinaly Diomandé, Laurent Blanc aimerait recruter un joueur d’expérience au mercato hivernal dans le secteur défensif. Après le match nul de l'Olympique Lyonnais face à Nice vendredi soir au Groupama Stadium, l’entraîneur des Gones n’a pas fait de langue de bois pour exprimer ce besoin à ses dirigeants face à la presse. « Je pense qu'il faut renforcer le groupe. Ce n'est pas une excuse, loin de là, parce qu'ils ont fait leur match et je les félicite. Mais j'aligne une défense à quatre avec deux joueurs de 19 ans et un joueur de 21 ans. Et on peut s'apercevoir que Nice a un joueur de 39 ans (Dante) et il est toujours au bon endroit au bon moment » soulignait l’entraîneur de l’OL, qui est en plus privé de Jérôme Boateng, l’Allemand s’étant blessé.

Ellyes Skhiri ciblé par l'OL cet hiver

Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou sont donc en quête d’un renfort d’expérience en défense pour contenter Laurent Blanc. Et selon les informations du Progrès, un joueur a retenu l’attention de l’état-major lyonnais en la personne d’Ellyes Skhiri. Du haut de ses 27 ans, l’ancien milieu défensif de Montpellier est un titulaire indiscutable à Cologne en Bundesliga, où il a déjà disputé 22 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Capable de jouer au milieu de terrain mais également en défense centrale, l’international tunisien plait beaucoup aux dirigeants lyonnais. En fin de contrat à la fin de la saison, Skhiri représente une belle opportunité de marché pour l’OL sur un plan sportif et financier. Reste maintenant à voir si Laurent Blanc se satisfera d’un joueur de ce calibre, ou si l’ancien entraîneur du PSG espérait un joueur ayant une expérience plus importante du très haut niveau. Quoi qu’il en soit, Lyon ne semble pas vraiment enclin à faire des folies cet hiver et Laurent Blanc n’aura peut-être pas le luxe d’être trop exigeant…