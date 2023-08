Laurent Blanc plombé à l'OL, Aulas désigné coupable

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL passe par des semaines compliquées... Les Gones, sanctionnés par la DNCG, doivent faire avec les moyens du bord lors du mercato estival.

Laurent Blanc espère que certains dossiers pourront se débloquer assez vite à l'OL. L'ancien entraineur du Paris Saint-Germain est conscient que son effectif possède encore beaucoup trop de lacunes pour espérer accrocher une belle place la saison prochaine en Ligue 1. Mais l'OL doit faire face à une mauvaise nouvelle, à savoir celle d'être désormais encadré sur sa masse salariale et ses transferts. Loin d'être une bonne chose pour les Gones, à quelques jours à peine de la reprise de la Ligue 1. Et les matchs de préparation sont chaotiques pour le moment. Certains fans n'en peuvent plus de la méthode Laurent Blanc et ne sont pas contre un départ prochain. Pour Denis Balbir, le champion du monde 98 est une cible beaucoup trop facile.

Laurent Blanc, pas lui le fautif ?

Lors d'une chronique pour But Football Club, le journaliste a en effet fait son constat de la situation actuelle à Lyon. « Aujourd'hui, la grogne monte contre Laurent Blanc et certains réclament déjà sa tête sur les réseaux sociaux. Dans le foot, de tous temps, l'entraîneur a toujours été le fusible idéal. C'est toujours la cible privilégiée des supporters. Surtout à Lyon comme on a pu le voir du temps de Puel et Genesio. A Lyon, certains accusent Laurent Blanc de ne pas proposer de fond de jeu. Personnellement, je pense surtout qu'il fait avec les moyens à sa disposition. Il fait aussi avec les rumeurs et les incertitudes qui règnent en coulisses. Cibler Laurent Blanc alors que l'effectif n'est pas cohérent en l'état ? Il me semble qu'on se trompe de coupable. Pour moi, ce n'est pas l'entraîneur le souci de Lyon mais c'est un tout. Il faut stabiliser les choses les unes après les autres. D'abord, l'OL a besoin d'argent. Ensuite, il faut savoir bien investir ces moyens. Chose que Jean-Michel Aulas a longtemps bien fait mais faisait beaucoup moins bien depuis quelques années. Le principal souci de l'OL aujourd'hui est de trouver des renforts cohérents pour que son puzzle s'imbrique à nouveau bien », a notamment prévenu Denis Balbir, très inquiet pour l'OL si les choses restent en l'état. Les Gones ont encore un mois de mercato pour rectifier le tir.