Lacazette toujours blessé avant Lorient-OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Sorti sur blessure contre Strasbourg en coupe de France, Alexandre Lacazette a raté le dernier OL-Lens. Son état physique ne s'est guère amélioré avant le déplacement à Lorient samedi.

Pour l'OL, la bataille du maintien risque de se poursuivre sans son Général. Forfait contre Lens, Alexandre Lacazette est plus que jamais incertain avant le déplacement capital à Lorient samedi. L'attaquant et capitaine lyonnais a manqué les séances d'entraînement de mardi puis de mercredi. Selon les informations du Progrès, Lacazette souffre de fatigue musculaire à la cuisse. Les prochaines heures seront décisives mais le staff est pessimiste concernant sa présence dans le Morbihan samedi. Gift Orban et les attaquants de l'OL devront faire bien mieux que contre Lens dimanche dernier pour compenser l'absence probable du meilleur buteur lyonnais (12 buts en L1 cette saison).