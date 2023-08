Lacazette suspendu contre Nice et le PSG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Expulsé samedi dernier pour une faute grossière lors de la défaite de l'OL contre Montpellier, Alexandre Lacazette savait qu'il y avait peu de chance que la commission de discipline soit clémente à son encontre. Et ce mercredi soir, le buteur vedette de l'Olympique Lyonnais a été informé qu'il était suspendu pour deux matchs, plus un match avec sursis. Lacazette ne jouera dons pas contre Nice, dimanche soir, et contre le Paris Saint-Germain le week-end suivant. Un coup très rude pour l'équipe de Laurent Blanc, scotchée à l'avant-dernière place du classement de Ligue 1.