Lacazette inarrêtable, l’OL en souffre encore

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Buteur à Montpellier (2-1) dimanche, Alexandre Lacazette a encore été décisif pour l’Olympique Lyonnais. Malgré l’apport indéniable des recrues, l’attaquant et capitaine des Gones reste un élément important, ou plutôt indispensable à l’équipe de Pierre Sage.

Dans sa situation, l’Olympique Lyonnais ne peut que savourer les trois points rapportés de Montpellier dimanche. Il n’empêche que l’entraîneur Pierre Sage n’a pas apprécié le contenu de la rencontre. L’équipe rhodanienne a longtemps été menée et dominée à la Mosson, à l’image d’un Alexandre Lacazette à la fois discret et efficace. C’est effectivement sur l’une de ses rares occasions que l’attaquant des Gones a profité d’une erreur du gardien héraultais Benjamin Lecomte.

Lacazette, c'est 50% des buts de l'OL

« Je n'ai pas beaucoup d'espace, je sais que je dois la mettre fort, a raconté l’international français après la rencontre. Le coach nous avait prévenus que ce serait un match difficile et je suis content car on n'a rien lâché. » Alexandre Lacazette a ainsi inscrit son 11e but en Ligue 1 cette saison, soit la moitié des réalisations de l’Olympique Lyonnais (22). La statistique suffit pour comprendre que l’actuel 13e du championnat, comme la saison dernière, souffre toujours d’une dépendance à son capitaine. Ce n’est pas un hasard si le prétendant au maintien dans l’élite va mieux depuis quelques rencontres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

Alexandre Lacazette, libéré par le licenciement du précédent coach Fabio Grosso en novembre dernier, reste sur cinq matchs consécutifs en Ligue 1 avec un but marqué. Il est évident que l’Olympique Lyonnais profite de l’apport de ses sept recrues hivernales. Saïd Benrahma, Gift Orban ou encore Nemanja Matic offrent beaucoup plus de solutions et de concurrence dans le groupe de Pierre Sage. Mais rien n’a changé en ce qui concerne l’importance de l’ancien Gunner d’Arsenal, que le staff technique a intérêt à garder en bonne forme jusqu’à la fin de la saison.